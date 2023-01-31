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Kayıp Mine'yi öldürüp, gömdüğünü canlı yayında itiraf eden eşi tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, geçen yıl ağustos ayında ortadan kaybolan eşi, 1 çocuk annesi Mine Kocadağ'ı (25), çıktığı televizyon programında öldürüp, gömdüğünü itiraf eden Mithat Kocadağ (31), tutuklandı. Kocadağ, ifadesinde eşini eliyle ittiğini, düşerek başını çarpıp öldüğünü söyledi ancak Mine Kocadağ'ın boğazında düğümlenmiş şekilde havlu bulunduğu belirlendi

Kayıp Mine'yi öldürüp, gömdüğünü canlı yayında itiraf eden eşi tutuklandı
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DHA

Gözler Mahallesi'nde yaşayan Mine Kocadağ, geçen yıl 18 Ağustos günü ortadan kayboldu. Bir otelde bahçıvan olarak çalışan eşi Mithat Kocadağ, polise gidip, kayıp ihbarında bulundu.

Polisin yaptığı aramaya rağmen Kocadağ bulunamadı. Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun Koç, polise verdiği ifadesinde, kardeşini eşinin öldürmüş olabileceğinden şüphelendiğini söyledi. Mithat Kocadağ ise ifadesinde eşinin nerede olduğunu bilmediğini savundu. O dönem yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

İTİRAF EDİP, GÖMDÜĞÜ YERİ TARİF ETTİ

Soruşturmayı derinleştiren cinayet büro ekipleri, çelişkili ifadeler veren Mithat Kocadağ'ın, çalıştığı otelden alınan güvenlik kamerası kayıtlarında el arabasıyla çuval taşıdığı görüntülere ulaştı. Polis ekipleri otelin arkasında ve bahçesinde geçen hafta Mine Kocadağ'ı arama çalışması başlattı. İş makineleriyle yapılan kazı çalışmalarında Mine Kocadağ'a ait ize rastlanmadı.

Dün bir televizyon kanalına katılan Mithat Kocadağ, canlı yayında eşi Mine Kocadağ'ı öldürdüğünü itiraf edip, cansız bedenini gömdüğü yeri tarif etti. Tarifi üzerine Kocadağ'ın daha önce çalıştığı otelin bahçesinde yapılan kazı çalışmasında eşinin çuvalda cansız bedeni bulundu. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası çuval içinden çıkartılan Mine Kocadağ'ın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

CANSIZ BEDENİN BOĞAZINDA DÜĞÜMLENMİŞ HALDE HAVLU BULUNDU

Mithat Kocadağ'ın eşini gömdükten sonra otelden istifa ederek ayrıldığı belirlendi. İstanbul'da polis tarafından gözaltına alınan Mithat Kocadağ'ın ifadesinde, "Olay gecesi saat 03.00'te mutfakta tartıştık. İttim, yere düştü. Başını vurdu ve öldü. Saat 05.00'e kadar yaklaşık 2 saat boyunca kanlar içinde yerde kaldı. Yerden kaldıramadım. Mine'nin yüzünü havluyla sildim. Sonra da sarılıp, öptüm. Cansız bedenini mutfaktan, önce banyoya götürdüm. Sonra ise yatak odasındaki bazanın altına sakladım. Sabah duş aldım ve işe gittim. Cansız beden bazanın altında 2 gün boyunca kaldı. Cansız bedeni bazanın altından çıkarıp, çarşafa sardıktan sonra çuvala koydum, o şekilde taşıdım. Kardeşimin otomobilinin bagajına koydum. Cansız bedeni ilk önce köye götürmek istedim ama daha sonra çalıştığım yere götürdüm. Saat 06.00'da otelin bahçesinde gömdüm. Cansız bedeni el arabasıyla taşıdım, sera olan yerin yakınına gömdüm. Üzerine biraz toprak attım" dedi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

İstanbul'da gözaltına alınıp, Denizli'ye getirilen Kocadağ, ifadesinde eşinin düşerek öldüğünü söylerken, yapılan ön otopside ise boğazına düğümlenmiş şekilde havlu bulundu. Kocadağ'ın eşini boğarak öldürdüğü üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılacağı bildirildi. Kocadağ, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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