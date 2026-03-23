        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp olarak aranıyordu... Antalya'da 29 yaşındaki öğretmen adayının ırmakta cansız bedeni bulundu! | Son dakika haberleri

        Kayıp olarak aranıyordu... Antalya'da 29 yaşındaki öğretmen adayının ırmakta cansız bedeni bulundu!

        Antalya'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 29 yaşındaki Rümeysa Güven için arama çalışması başlatıldı. Ailesinin kayıp başvurusunun ardından ekiplerin ırmak çevresinde yaptığı aramada genç kadının cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Kayıp öğretmenin cansız bedeni bulundu
        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Manavgat Irmağı'nda 29 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu. Genç kadının İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olduğu ve atanmayı beklediği öğrenildi.

        YÜRÜYÜŞ İÇİN EVDEN AYRILDI

        İHA'daki habere göre olay; Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Annesi ve 2 kız kardeşiyle birlikte yaşadığı bildirilen Rümeysa Güven'in sabah saat 06.00 sıralarında yürüyüş yapmak için evlerinden ayrıldığı, saat 09.00 da ailesi tarafından Cumhuriyet Polis Karakoluna kayıp başvurusunda bulunulduğu bildirildi.

        ACI HABER IRMAK YAKINLARINDA GELDİ

        Kayıp başvurusunun ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Manavgat ırmağı yakınlarında arama yapılırken acı haber geldi.

        SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ BULDU

        Genç kadının cansız bedeni Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu.

        KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

        İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olduğu öğrenilen Rümeysa Güven'in cenazesi Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adlî Tabibin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Savaş istemiyoruz" diyenlerin savaşı
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Gübre fiyatları yüzde 50 fırladı
        Gübre fiyatları yüzde 50 fırladı
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı