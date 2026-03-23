Kayıp olarak aranıyordu... Antalya'da 29 yaşındaki öğretmen adayının ırmakta cansız bedeni bulundu!

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Manavgat Irmağı'nda 29 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu. Genç kadının İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olduğu ve atanmayı beklediği öğrenildi.

YÜRÜYÜŞ İÇİN EVDEN AYRILDI

İHA'daki habere göre olay; Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Annesi ve 2 kız kardeşiyle birlikte yaşadığı bildirilen Rümeysa Güven'in sabah saat 06.00 sıralarında yürüyüş yapmak için evlerinden ayrıldığı, saat 09.00 da ailesi tarafından Cumhuriyet Polis Karakoluna kayıp başvurusunda bulunulduğu bildirildi.

ACI HABER IRMAK YAKINLARINDA GELDİ

Kayıp başvurusunun ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Manavgat ırmağı yakınlarında arama yapılırken acı haber geldi.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ BULDU

Genç kadının cansız bedeni Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olduğu öğrenilen Rümeysa Güven'in cenazesi Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adlî Tabibin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.