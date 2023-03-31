Kayıp olarak aranıyordu! Sapanca Gölü'nde dehşet!

Sakarya'daki olay, Sapanca ilçesindeki Göl Mahallesi Harmanlık yürüyüş yolunda meydana geldi. Sapanca Gölü'nde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından gölden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNULMUŞTU
Polis ekiplerince yapılan incelemede cansız bedenin, Sapanca Polis Merkezine kayıp başvurusu yapılan Hasan Çınarcı'ya (60) ait olduğu tespit edildi.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK
Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Çınarcının cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderilecek.
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