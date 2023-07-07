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        Fethiye'de kaybolan turist 43 gün sonra ölü bulundu

        Tatile geldiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan Avustralyalı Nil Cooper, 43 gün sonra Kelebekler Vadisi yakınlarında ölü bulundu

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 11:31
        Kayıp turist 43 gün sonra ölü bulundu
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        Tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen Avustralya uyruklu Neil Cooper, yürüyüş için çıktığı Kayaköy'den 24 Mayıs'ta attığı son mesajının ardından kayıplara karıştı.

        Ekiplerin başlattığı arama kurtarma çalışmalarında 43 gün sonra Cooper'ın cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Mahalle Afet Gönüllüleri, yaklaşık 30 metre yükseklikten düştüğü tahmin edilen Cooper'ın cansız bedenini Kelebekler Vadisi'nin üst bölgesinde buldu.

        #muğla haberleri
        #Fethiye
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