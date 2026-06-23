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        Kayıp üniversiteli için seferberlik!

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinden İstanbul'a gitmek için otobüse binen ancak İstanbul'da inmediği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Hamza Duras için arama çalışmaları, 5'inci gününde sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 17:41 Güncelleme:
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        Kayıp üniversiteli için seferberlik!

        İstanbul Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Hamza Duras (23), İstanbul'a gitmek için 31 Mayıs’ta Safranbolu’dan otobüse bindi.

        DHA'nın haberine göre İstanbul’a gitmediği ortaya çıkan Duras'a, 3 Haziran'dan itibaren ailesi ulaşamadı. 9 Haziran'dan itibaren telefonuna da ulaşılamayan Hamza Duras için ailesi, kayıp ihbarında bulundu.

        Duras için en son görüldüğü Kent Ormanı Çamtarla mevkisinde jandarma, AFAD, polis, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler tarafından geçen cuma günü arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar, 5'inci gününde de sürüyor.

        VALİ ÇAĞATAY ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

        Arama çalışmalarını yerinde inceleyen Karabük Valisi Oktay Çağatay, yaklaşık 45 kilometrekarelik bir alanın tamamen tarandığını ve Duras’a ait bir ize rastlanmadığını açıklayarak, "Çocuğumuz 31 Mayıs’ta Safranbolu’dan otobüse binerek İstanbul’a gideceğini beyan ettiği anlaşılmış. Buna rağmen otobüsten aynı gün yolda inmiş. Daha sonra Safranbolu’da iki gün ayrı ayrı otellerde misafir olmuş ve Safranbolu’daki bir marketten alışveriş yaptığı arkadaşlarımız tarafından tespit edilmiş durumda. En son telefon baz kayıtlarının yoğun olarak tespit edildiği şu anda içinde bulunduğumuz Çamtarla mevkisinde de çocuğumuzun kaybolduğuna dair fikir oluşunca bu bölgede arama tarama faaliyetleri AFAD koordinesinde emniyetimiz, jandarmamız, akredite sivil toplum kuruluşlarımızın arama kurtarma personellerle beraber çok yoğun bir şekilde 19 Haziran’dan beri yürütülmekte. Normal dronlar, termal dronlar, iz tarama köpekleri, en son da Jandarma Genel Komutanlığımızın koordinesindeki İHA marifetiyle biz bölgede arama tarama faaliyetimizi çok yoğun bir şekilde yürütüyoruz" dedi.

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