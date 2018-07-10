İstanbul'daki kişinin Yusuf olmadığı anlaşılmıştı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hayvan otlatırken kaybolan ve İstanbul'da görüldüğü iddia edilen 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın bulunması için yaşadığı köyde yeniden arama çalışmasına başlandı.

İlçeye bağlı Çatakköprü köyünde 1 Temmuz'da hayvan otlatırken kaybolduğu belirtilen Yılmaz'ın bulunması için AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sürerken AFAD'ın sosyal paylaşım sitesine bir vatandaşın gönderdiği mesajda Yılmaz'ı İstanbul'da bir fırında gördüğünü belirtmesi üzerine çocuğun görüldüğü iddia edilen İstanbul Beylikdüzü'ndeki güvenlik ve MOBESE kameraları görüntüleri istendi.

Gönderilen görüntüleri izleyen ailesi önce kayıtlarda görülen kişinin Yusuf Yılmaz olduğunu teşhis etti ancak farklı açılardan çekilen kayıtları izlediklerinde görüntülerdeki kişinin çocukları olmadığını belirttiler.

Bunun üzerine Çatakköprü köyünde jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları tarafından yeniden arama çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda Yılmaz'ın bulunması için sulama kanalları, metruk yapılar, tarlalar ve köyün kırsalında çalışmalar yürütülüyor.

Silvan Kaymakamı Adem Çelik, Yılmaz Ailesi'nin İstanbul'da Yusuf'a ait olduğu söylenen görüntüleri önce teyit ettiğini sonra ise 'olmayabilir' dediğini belirterek, şunları söyledi:

"Biz de ailenin talebi üzerine Yusuf Yılmaz'ın kaybolduğu söylenen yerde dünden bu yana yeniden arama çalışması başlattık. Çalışmalara asker ve güvenlik korucuları gerekli bütün ekipmanlar ve iz takip köpekleri ile katılıyor. İstanbul'da görüntülenen ve Yusuf olduğu söylenen kişiye ulaşılamadı. Söz konusu görüntülerdeki kişi bulunmadığı için de her ihtimale karşı burada arama çalışmalarına yeniden başladık. Ayrıca İstanbul'da önce bir fırında ardından bir minibüste görüntülenen kişiye ait net görüntülerin bulunması için çalışmalar sürüyor. Biz her türlü ihtimali değerlendirmek için ailenin de isteği ile çalışmalara yeniden başladık."

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Diyarbakır Valiliği'nden 4 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, Yusuf Yılmaz ile ilgili kayıp başvurusundan sonra 4 gün süresince Jandarma Komando ve Jandarma İç Güvenlik birlikleri, güvenlik korucuları, AFAD ve UMKE görevlilerince bölgede gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetleri yapıldığı belirtilerek, şöyle denilmişti:

"Anılan çocuğun Batman sulama kanalına düşmediği yönünde bilgiler elde edilmiş, konu ile ilgili olarak ulusal düzeydeki basın yayın organlarında yer alan haberlere istinaden İstanbul ili Beylikdüzü ilçesindeki ticari işletmede çalışan duyarlı bir vatandaş tarafından AFAD'ın sosyal paylaşım sitesinde bahse konu çocuğun 3 Temmuz 2018 Salı günü Beylikdüzü-Beykent Minibüs durağında görüldüğü ve bir pastaneden yiyecek aldığı yönünde yazılı beyanda bulunulmuştur. İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi mülki sınırları içerisindeki bahse konu ticari işletmenin kamera kayıtlarının, kayıp müracaatında bulunan anne Fatma Yılmaz'a izlettirilmesi neticesinde, Yusuf Yılmaz'ın 3 Temmuz 2018 Salı günü saat 11.30 itibarıyla Beylikdüzü ilçesinde bulunduğu, anne teşhisi ile sabit olarak tespit edilmiştir. Kayıp çocuk Yusuf Yılmaz'ın Silvan ilçesi Çatakköprü köyü ve mücavir alanında aranması çalışmalarına son verilmiş olup, güvenlik güçlerince bulunmayı müteakip, ailesine teslim edilmesi hususunda ilgili makamlarla koordine kurulmuştur."