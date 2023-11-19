Kastamonu'da kayıp kişi, ormanda ölü bulundu
Kastamonu'da gece saatlerinde kaybolan Nazım Arkan, ormanlık alanda ölü bulundu
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gece saatlerinde kaybolduğu iddia edilen Nazım Arkan'ın ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin arama çalışmasında, Harsat Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda Arkan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Arkan'ın cansız bedeni, otopsisi için Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.