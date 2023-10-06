Kayıptı, parçalanmış halde bulundu

Ordu'da kayıp kişi, parçalanmış halde bulundu Ordu'da birkaç gündür haber alınamayan Hasan Usman, fındık bahçesinde ölü bulundu. Usman'ın vücudunun hayvanlar tarafından parçalandığı değerlendiriliyor

Ordu'da haber alınamayan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu.

AA'nın haberine göre, Altınordu ilçesi Oğmaca Mahallesi'nde iki katlı evde yalnız yaşayan Hasan Usman'dan (63) birkaç gündür haber alamayan akrabaları, bölgede arama çalışması yaptı. Usman'ı, evin yaklaşık 100 metre aşağısındaki fındık bahçesinde yatar vaziyette bulan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

VÜCUDU PARÇALANMIŞ

İhbar üzerine sağlık ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Usman'ın vücudunun hayvanlar tarafından parçalandığı değerlendiriliyor. Usman'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KALP VE KOAH HASTASIYMIŞ

Usman'ın kuzeni Bilal Usman, üç gecedir evin ışığının yanmaması üzerine şüphelendiğini söyledi. Kalp ve KOAH hastalığı bulunan, ciğerlerinden rahatsız amcasının oğlunun tedavi gördüğünü belirten Usman, dün akşam Hasan Usman'ın şehir dışında yaşayan oğlunu telefonla arayarak evin ışıklarının yanmadığını ilettiğini kaydetti.

"BU OLAYLA KARŞI KARŞIYA KALIYORLAR"

Usman, "Oğluna telefonda, 'Baban görünmüyor, acaba karakolda veya hastanede mi?' diye sordum. Araştırıp öyle bir durum olmadığını söyledi. Daha sonra komşuma, 'Bir de bahçeye bakın.' demiş. Sabah gelip bahçeye bakıyorlar ve bu olayla karşı karşıya kalıyorlar." dedi.

* Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.