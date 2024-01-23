Haberler Magazin 'Kayıtsız'ın festival yolculuğu başlıyor

'Kayıtsız'ın festival yolculuğu başlıyor Özlem Çıngırlar'ın ilk uzun metrajı 'Kayıtsız', dünya prömiyerini 50. Würzburg Uluslararası Filmwochenende Film Festivali'nde yapacak. Habertürk Giriş: 23.01.2024 - 12:37 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:39 facebook

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Toplumsal sorunlara değinen kısa filmleriyle öne çıkan ve 'Asfur' isimli ödüllü kısa filmiyle de daha önce pek çok uluslararası festivalde dikkatleri üzerine çeken Özlem Çıngırlar'ın ilk uzun metrajlı filmi ‘Kayıtsız’ın dünya prömiyeri 50. Würzburg Uluslararası Filmwochenende Film Festivali’nde yapılacak.

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Özlem Çıngırlar 'Kayıtsız', 25 - 28 Ocak arasında Almanya'nın Würzburg şehrinde yapılacak festival kapsamında gösterime sunulacak. Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini; akademik birikimini sinema sanatı ile harmanlayarak, çalışmalarında kadın, mülteci, şiir temalarına odaklanan Özlem Çıngırlar yaptı. Çıngırlar, aynı zamanda Cemal Çıngırlar ile birlikte ortak yapımcılığı da üstlendi.