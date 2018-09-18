Batman Gercüş'ten Zonguldak'ın Kilimli ilçesine atanan Kaymakam Ünal Koç’un evinden 52 bin lira çalındı.

LOJMANDA ÇALIŞAN KADIN TUTUKLANDI

Olay cuma günü yaşandı. Gercüş'ten Kilimli'ye atanan Kaymakam Ünal Koç'un, yeni görev yerine gitmeden önce İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü'nde verilen veda yemeğine katıldı. Bu sırada Kaymakam Koç'un evinde bulunan 52 bin lirası çalındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, yaklaşık 1 yıldır kaymakamlık lojmanında çalışan evli ve 2 çocuk annesi Z.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından cumartesi günü adliyeye sevk edilen Z.B., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak, Mardin Cezaevi'ne gönderildi. Paranın bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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