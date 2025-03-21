Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2025 Kaymakamlık sınav sonuçları sorgulama ekranı

CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

23 Şubat 2025 tarihinde yapılan 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) sonuçları adaylar için erişime açılmıştır. Adaylar, sınavda kullandıkları cevap kağıtlarının görüntülerini, işaretlemelerini ve bu işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunarak elde edilen sonuçlarını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilirler. Bu bilgiler, 21 Mart 2025 tarihinden itibaren 10 gün süreyle saat 10.45'ten itibaren erişilebilir olacaktır.

Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesine T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak, "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranından sınavda kullandıkları cevap kağıdını görebileceklerdir. Bu ekran, adayların işaretlemelerini, optik okuyucu sonuçlarını ve doğru cevapları içerir. Ayrıca, adaylar her bir soru numarasına tıklayarak soruların köklerini, cevap seçeneklerini ve doğru cevapları inceleyebilirler. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın diziliminde sunulmaktadır.

İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir. Bu sayede adaylar, sınav performanslarını detaylı bir şekilde analiz etme imkanına sahip olmaktadır.