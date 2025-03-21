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        Haberler Bilgi Yaşam Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2025 Kaymakamlık sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2025 Kaymakamlık sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Kaymakamlık sınav sonuçları belli oldu. Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2025 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilirler. Sonuçlara ulaşmak için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gerekiyor. İşte Kaymakamlık sonuçları sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 11:32 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:33
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        Kaymakamlık sınav sonuçları bugün açıklandı. Ayrıca, sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının %10'u, 23 Şubat 2025 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime sunuldu.

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        KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

        2025 Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM, yapılan itirazları değerlendirdi ve sonuçları duyurdu.

        Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2025 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilirler. Sonuçlara ulaşmak için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gereklidir.

        SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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        CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

        23 Şubat 2025 tarihinde yapılan 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) sonuçları adaylar için erişime açılmıştır. Adaylar, sınavda kullandıkları cevap kağıtlarının görüntülerini, işaretlemelerini ve bu işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunarak elde edilen sonuçlarını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilirler. Bu bilgiler, 21 Mart 2025 tarihinden itibaren 10 gün süreyle saat 10.45'ten itibaren erişilebilir olacaktır.

        Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesine T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak, "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranından sınavda kullandıkları cevap kağıdını görebileceklerdir. Bu ekran, adayların işaretlemelerini, optik okuyucu sonuçlarını ve doğru cevapları içerir. Ayrıca, adaylar her bir soru numarasına tıklayarak soruların köklerini, cevap seçeneklerini ve doğru cevapları inceleyebilirler. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın diziliminde sunulmaktadır.

        İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir. Bu sayede adaylar, sınav performanslarını detaylı bir şekilde analiz etme imkanına sahip olmaktadır.

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