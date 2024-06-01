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        Kaynak yaparken yangın çıkardılar: 2 gözaltı

        Aydın'da bir çiftlikte çatı inşaatı sırasında kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım zeytinliğin yanmasına neden oldu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 19:26 Güncelleme: 01.06.2024 - 19:27
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        Kaynak yaparken yangın çıkardılar: 2 gözaltı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir çiftlikteki çatı inşaatında kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle zeytinlikte yangın çıktı.

        Alevler havadan ve karadan 1,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınırken, yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü. Jandarma, yangına neden oldukları belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Fotoğraf: DHA

        ÇOK SAYIDA EKİPMAN SEVK EDİLDİ

        Efeler ilçesinin kırsal Yılmazköy- Doğanköy mahalleri arasındaki zeytinlikte, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter ile 5 itfaiye aracı sevk edildi. Alevler havadan ve karadan 1,5 saatlik çaba sonucunda kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 50 dönümlük arazideki çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

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        Fotoğraf: DHA

        KAYNAKTAN SIÇRAYAN KIVILCIM YANGIN ÇIKARMIŞ

        Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin bölgede bulunan bir çiftlikte çatı inşaatı sırasında kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımdan çıktığını belirledi. Yangına neden olan şüpheliler D.A. ve Y.A.Ö., gözaltına alındı. Jandarmanın yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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