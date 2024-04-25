Kayra isminin anlamı nedir? Kayra ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Kayra isminin analizi

Türkçe kökenli Kayra adı, daha çok erkek bebeklere koyulsa da esasında unisex bir isimdir. Bazı anne ve babalar bu isme özel bir ilgi duyarken, bazı ebeveynler için bu isim uygun değildir. Kayra adının Türk Dil Kurumu üzerinden birçok anlamı vardır. Her ismin anlam ve kökeni olduğundan birçok kişi, evladını kucağına almadan önceki süreçte bunları araştırır. Türkiye’de popüler bir isim olan Kayra isminin anlamı için yazının devamını okuyabilirsiniz…

KAYRA İSMİNİN ANLAMI NE?

Kayra isminin anlamı TDK üzerinde yer alan bilgilere göre şöyle derlenebilir;

Şafak vaktinin kızıllığı

Seven kişi

Yüksek büyük tutulan veya sayılan bir kimseden gelen lütuf Son derece olumlu anlamları olan bu ismin Türkiye genelinde kullanan sayısı oldukça fazladır. Buna yönelik istatistikler aşağıda verilmiştir; REKLAM Türkiye Genelinde: 14.224 kişi

İstanbul’da: 2.815 kişi

İzmir’de: 769 kişi

Ankara’da: 1.624 kişi KAYRA KUR’AN’DA GEÇİYOR MU? Ebeveynlerin en çok ilgisini çeken konulardan biri de sözü geçen ismin dindeki yeridir. Bu noktada “Kayra Kur’an’da geçiyor mu?” sorusunun yanıtı “Hayır” şeklindedir. Ancak bu ismin çocuklara koyulması caiz bulunmuştur. Neticede söz konusu kelimenin herhangi bir olumsuz anlamı yoktur. KAYRA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ NELER? Bu isme sahip kişilerde ilk dikkat çeken özellikler temizlik, düzen ve tertiptir. Kayra ismine sahip kişiler, kendi hayatlarında plan ve programlı olduklarında işlerinin rast gittiğine inanır. Sorumluluklarının farkında olan bu kişilerin düzenli ve planlı yapıları ilişki hayatlarında da öne çıkar. Ancak bu, onların biraz seçici olmasına neden olabilir. Kendi hayatlarını birleştirecekleri kişide de aynı oranda düzen ve tertip özellikleri ararlar.

REKLAM Kayra adındaki insanların en tahammül edemediği noktaların başında saygısızlık ve merhametsizlik gelir. Zaman zaman dışarıda takıntılı gözükseler de iş hayatlarında kolayca yükselebilir ve azimleriyle ekip liderlerini hayran bırakılar. Bu kişilerin dostluk ve arkadaşlık konusunda da titiz davrandığı görülür. Çevrelerinde onları seven kişiler çok fazladır. KAYRA İSMİNİN ANALİZİ NEDİR? Peki Kayra isminin analizi nedir? Bazı ebeveynler için harf analizi birçok şeyin başında gelir. Bir isme ait harf analizi, o bebeğin geleceğine ve karakter yapısına ait ipuçları sunabilir. Peki Kayra adının analizi nasıl yapılır? Aşağıdan görebilirsiniz;