13'üncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün gece 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Seyrani Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarındaki 14 katlı binanın 13'üncü katında meydana geldi.

İddiaya göre, Nazife Rana Hayarali evlerinin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; adrese gelen sağlık ekipleri, genç kadının öldüğünü belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından genç kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.