Kayseri'de 22 kilometrelik yolda çalışma

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye yolu üzerinde il yolu bağlantısında, Yüreğil, Eyim, Kuşcağız ve Amarat mahallelerini yakından ilgilendiren yol yapım çalışmaları kapsamında çalışmalara başlandığını belirtti.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince yol platformu bozuk olan gerek trafik yoğunluğu gerekse de ağır tonajlı araçların geçmesi nedeniyle sık sık bozulan ve sürekli bakım, onarıma ihtiyaç duyulan 22 kilometrelik yolun daha konforlu ve güvenli halde yeniden hizmete sunulacağını kaydetti.