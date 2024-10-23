Kayseri'de 3'ü hükümlü 8 kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında 3'ü hükümlü 8 kişi yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi'nde 4 farklı noktada sabit, 3 farklı noktada seyir halinde toplam 25 ekip ve 61 personel ile asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Denetimlerde 149 araç ve 405 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 3'ü hükümlü 8 kişi yakalandı.
Aramalarda 80 gram uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.
Trafik kurallarına uymayan ve eksik evrakları bulunan sürücülere toplam 19 bin 947 TL para cezası uygulandı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.