Kayseri'de 400'e yakın fosil bulundu 0:00 / 0:00

DHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çobanlık yapan Murat Adıyaman, 2017'de Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında kemik parçası buldu. DHA'nın haberine göre burada alınan numuneler üzerinde yapılan incelemede, kemik parçalarının 6 ile 7.5 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi. 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile bölgede kazı çalışması başlatıldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu'nun öncülüğünde başlatılan çalışmalarda fil, 3 toynaklı at, bovidae, gergedan ve zürafaya ait 7.5 milyon yıllık fosiller bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ FOSİL KALINTILARI ELDE ETTİK" Alçı ceket yöntemi ile toprak altından çıkarılarak Bilim Merkezi'ne getirilip temizlenen fosiller, Fosil Müzesi'nde sergilenecek. Bu yıl yaz ayı döneminde yapılan kazıların başında Prof. Dr. Okşan Başoğlu ile Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu yer aldı. Bu yılki saha çalışmalarının sona erdiğini, laboratuvar çalışmalarının başladığını belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, "Bu yılki kazı çalışmalarımız da daha öncekiler gibi oldukça verimli geçti. Çok önemli fosil kalıntıları elde ettik. Elimizde daha önce bulduğumuz canlı türlerine benzer buluntularımız var. Şu an araziyi kapatmış durumdayız. Biraz laboratuvara yoğunlaşacağız. Çünkü bu fosillerin replikasını da yapma işini üstlendik. O yüzden yoğun bir laboratuvar çalışmamız başlamış durumda" dedi.