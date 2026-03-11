Canlı
        Kayseri'de çalışma öncesi ağaçlar taşınıyor

        Kayseri'de "Kartal Kavşağı Projesi" öncesi ağaçlar taşınıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi öncesinde alternatif güzergâhlarda bulunan ağaçlar taşınıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 14:58
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımını daha konforlu ve güvenli hale getirecek Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi öncesinde sahadaki hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

        2

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmalar kapsamında, proje sürecinde trafik akışının aksamaması için planlanan alternatif güzergâhlarda bulunan ağaçlar, taşınarak korunuyor.

        3

        Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi çevresinde gerçekleştirilen çalışmalarla, alternatif ulaşım yolları üzerinde bulunan çam ağaçları özel ekipmanlarla sökülerek uygun alanlara naklediliyor.

        4

        Ağaç nakil çalışmalarında günlük 10 personel görev alırken, sahada 1 kepçe ve 1 adet ağaç sökme ve nakil aracı kullanılıyor.

        5

        Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar kapsamında şu ana kadar 135 ağacın nakli tamamlanırken, proje çerçevesinde toplam 305 ağacın yeni yerlerine taşınması planlanıyor.

