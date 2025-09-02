Kayseri'de Erva Spor Kulüpleri 2 yılda 16 bin lisanslı sporcuya ulaştı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in öncülüğünde, “Her Mahalleye Bir Spor Okulu” sloganıyla başlatılan ERVA Spor Kulüpleri Projesi, kısa sürede Türkiye’nin örnek gençlik projelerinden biri hâline geldi. Kısa adı ERVA olan Erdemlerimizle Varız projesi Kayseri Valiliği, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçirilen proje, sadece spor imkânı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda özgüvenli ve disiplinli bir gençlik yetiştirmeyi hedefliyor.

60 KULÜP, 16 BİN LİSANSLI SPORCU

Kuruluşunun üzerinden geçen 3 yıl içerisinde, 60 farklı spor kulübü hayata geçirildi. Bu kulüplerde futbol, basketbol, voleybol, güreş, tekvando ve daha birçok branşta eğitim verilmektedir. Kısa sürede 16 bin gencin lisanslı sporcu hâline gelmesi, projenin ulaştığı başarıyı gözler önüne seriyor.

HER SPOR OKULU BİR KURUM TARAFINDAN YAPILDI VE İŞLETİLİYOR

ERVA Spor Kulüpleri’nin sürdürülebilirliği için farklı bir model geliştirilmiştir. Spor okullarının her biri, bir kurum veya sivil toplum kuruluşu tarafından işletilmektedir. Bu sayede kulüpler, toplumun farklı kesimlerinin katkısıyla ayakta durmaktadır.

ANTRENÖRLERİ İŞ İNSANLARI İSTİHDAM EDİYOR

Projenin bir diğer özgün tarafı ise, spor okullarında görev yapan antrenörlerin ERVA Spor Kulübü'nün hamileri olan iş insanları tarafından istihdam edilmesidir. Hayırsever iş insanlarının sağladığı bu destek sayesinde yüzlerce antrenör, gençlerle buluşturulurken, aynı zamanda sporun sürdürülebilirliği de güvence altına alınmıştır.

"SPORLA BİRLİKTE ERDEMLİ BİR GENÇLİK YETİŞİYOR"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, projenin geldiği noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Her mahallede spor yapabilen, özgüveni yüksek bir gençlik yetiştirmek amacıyla çıktığımız bu yolda, kısa sürede 16 bin lisanslı sporcuya ulaşmak bizim için büyük bir mutluluk. ERVA Spor Kulüpleri, yalnızca spor yapan gençler yetiştirmiyor, aynı zamanda disiplin, kardeşlik ve değerlerle donanmış bir neslin temellerini atıyor.”

Vali Çiçek ayrıca, ERVA Spor Kulüpleri’nin, yaz okulu anlayışının ötesinde, her mahallede gençlere ücretsiz spor hizmeti sunan ve yıl boyunca faaliyet gösteren bir spor kulübü olarak hizmet vermeye başladığını belirtti. ERVA Spor Kulüpleri 365 gün boyunca aktif olacak ve gençlerin fiziksel gelişimlerini desteklemek ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla çeşitli branşlarda eğitim programları düzenleyecektir.

Vali Gökmen Çiçek sözlerinin sonunda, “Kayseri’de spor kültürünü tabana yayan ERVA Spor Kulüpleri, önümüzdeki dönemde daha fazla mahallede gençlere ulaşmayı hedefliyor. Valilik, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle büyüyen proje, hem sporun yaygınlaşmasına hem de gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamaya devam edecek.” dedi.