Kayseri'de inşaat çöktü: 3 yaralı

Kayseri'de tek katlı inşaat çöktü: 3 yaralı
Kayseri'de inşaat halindeki tek katlı bina çöktü. Göçük altından çıkarılan 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Mustafabeyli Mahallesi'nde inşaat halindeki tek katlı bina çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda göçük altındaki 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.