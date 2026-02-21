Canlı
        Haberler Gündem Kayseri'de mahsur kalan 3 işçi AFAD ekiplerince kurtarıldı

        Mahsur kalan 3 işçi AFAD ekiplerince kurtarıldı

        Kayseri'de elektrik arızası için gittikleri arazide mahsur kalan 3 işçi, AFAD tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 05:29 Güncelleme: 21.02.2026 - 05:29
        Mahsur kalan 3 işçi AFAD ekiplerince kurtarıldı
        Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ çalışanı 3 işçi, Sarız ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'ndeki elektrik arızasını gidermek için yola çıktı.

        Mahallenin yaklaşık 10 kilometre uzağındaki dağlık arazide meydana gelen arızayı gideren ekip, paletli kar aracıyla dönüşe geçti.

        Yolun bir bölümünde aracın kara saplanması sonucu mahsur kalan ekip durumu telsizle mesai arkadaşlarına bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        AFAD ekipleri paletli kar aracıyla işçileri bulunduğu yerden alarak mahalle yakınlarına kadar getirdi.

        Ambulansa alınan ekip üyeleri burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sarız Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf: AA

