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        Haberler Gündem Kayseri'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kayseri'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 21:01 Güncelleme: 18.12.2023 - 21:01
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        Kayseri'de minibüs ile otomobil çarpıştı
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        Demokrasi Mahallesi Malazgirt 3. Cadde'de A.K. yönetimindeki otomobil ile F.Ç. idaresindeki minibüs çarpıştı.

        Çarpışma sonucu minibüs devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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