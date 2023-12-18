Kayseri'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Giriş: 18.12.2023 - 21:01 Güncelleme: 18.12.2023 - 21:01
Demokrasi Mahallesi Malazgirt 3. Cadde'de A.K. yönetimindeki otomobil ile F.Ç. idaresindeki minibüs çarpıştı.
Çarpışma sonucu minibüs devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.