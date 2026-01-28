Habertürk
        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın | Son dakika haberleri

        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın

        Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 06:14 Güncelleme: 28.01.2026 - 06:14
        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın
        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 6061. Sokak'taki mobilya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; yangına, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Kayseri OSB İtfaiye, 14 araç ve 63 personel müdahale etti.

        Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında fabrikada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

