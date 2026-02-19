Canlı
        Kayseri'de taşkın riski: 200 hayvan tahliye edildi

        Kayseri'de taşkın riski: 200 hayvan tahliye edildi

        Kayseri'de sağanağın ardından tahliye kanalı ve devamındaki Karasu Deresi'nin taşkın riski nedeniyle Kocasinan ilçesinde bulunan bir çiftlikteki 200 hayvan tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 01:43 Güncelleme: 19.02.2026 - 01:45
        Kayseri'de taşkın riski: 200 hayvan tahliye edildi
        Kayseri genelinde sabah saatlerinden başlayan sağanak aralıklarla etkili oldu. Yağışın ardından Kocasinan ilçesinde bulunan tahliye kanalı ve devamındaki Karasu Deresi'nde taşkın riski oluştu.

        AA'nın haberine göre; kanalın kenarında bulunan ve bir bölümü taşkından etkilenen çiftlikteki 100 küçükbaş ve 100 büyükbaş hayvan AFAD ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından tahliye edildi. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekipleri de kanalda temizlik çalışması yaptı.

        Çalışmaları Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, AFAD İl Müdürü Rifat Genç ve DSİ yetkileri yerinde takip etti.

        Mahalle muhtarı Abdullah Civilo, taşkın riski olunca durumu yetkililere bildirdiklerini ve ekiplerin hemen müdahale ettiğini söyledi. Olayda hiçbir hayvanın telef olmadığını belirten Civilo, çalışmalara katılanlara teşekkür etti.

