Kayseri'de yeşil mercimek için güç birliği

Kayseri Valiliği ve Migros güç birliğinde, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kayseri Şeker, GürAta ve Zzef desteğiyle Kayseri’de yerli üretim yeşil mercimek ekimi artırılıyor.

Migros ile proje kapsamında, yerli yeşil mercimek üretiminde onarıcı tarım kriterleri test ediliyor ve ürünler Türkiye’nin dört bir yanına ulaşıyor. Münavebe ekimi sayesinde de toprakta biyoçeşitliliğin ve kalitenin artması sağlanıyor. Kayseri’de yerel kalkınmaya itici güç olan bu stratejik adımın, Anadolu’daki diğer yerli üretim projelerine de örnek teşkil etmesi hedefleniyor.

SERTİFİKALI TOHUM DAĞITILDI Yerli Yeşil Mercimek Üretimi projesi kapsamında, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere sertifikalı tohumlar dağıtıldı. Oluşturulan eğitim programları ve verilen teknik desteklerle, ekim alanlarında çoklu ürün yetiştiriciliği, ürün kayıplarının azaltılması ve onarıcı tarım konularında da çalışmalar yapılıyor ve üreticilerin yetkinlikleri artırılıyor. Migros’un alım garantisi, lojistik ve paketleme desteği çiftçilere sunuluyor. REKLAM 10 BİN DEKAR ALANDA EKİM YAPILDI 2024 yılı için Kayseri’de 4 bin dekar, Kayseri Şeker’in üretim yaptırdığı komşu illerde yaklaşık 6 bin dekar olmak üzere toplam 10 bin dekar alanda mercimek ekimi gerçekleştirildi. Üretilen yüzde yüz yerli yeşil mercimek, Migros ile Türkiye çapında tüketiciye ulaşmaya başladı.

Üretim için güç birliğine gidilen projenin tanıtımında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur ve Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, detayları aktardı: KAYSERİ VALİSİ ÇİÇEK: KAYSERİMİZİN YEŞİL MERCİMEK ÜRETİMİNDE DE MERKEZ OLACAĞINA İNANIYOR Tarımsal ürünlerde sürdürülebilir üretim için yerli üreticinin, yerel ürünlerin desteklenmesini, sözleşmeli tarımı ve onarıcı tarımı önemsiyoruz. Yerli Yeşil Mercimek projemiz, ilimizde önemli bir ekonomik canlılık yaratacağı gibi diğer illerimize de örnek olacak. Bu projede, Tarım ve Orman Bakanlığımızın Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilen 38 bin kg yerli yeşil mercimek tohumu çiftçilerimize ulaştırıldı. Kayserimizin, kuru fasulye ve nohutta olduğu gibi yerli yeşil mercimek üretiminde de önemli bir üretim merkezi olacağına inanıyoruz.

MİGROS PAZARLAMA İCRA KURULU ÜYESİ BAYDUR: TÜRKİYE'DE HER TENCEREYE YERLİ YEŞİL MERCİMEK GİRECEK Anadolu’nun bereketli topraklarının bitkisel protein açısından zengin yerli yeşil mercimeğinin üretimini canlandırmak için örnek bir proje hayata geçirdik. Kayserili çiftçilerimize gıda güvenliği, kalite, ambalajlama, finansman, pazarlama, lojistik gibi konularda eğitimler verdik. Tüketicilerimiz, yerli tohumla üretilmiş, kaliteli ve sağlıklı proteini uygun fiyatla sofrasına koyabilecek; Türkiye’de her tencereye yerli yeşil mercimek girecek. Çiftçilerimiz de, Migros sayesinde ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırabiliyor ve emeğinin karşılığını zamanında, değerinde ve güvenle alıyor. Bu proje, onarıcı tarım uygulamaları ile sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor. Karbon ayak izini düşürüyor, su tasarrufu sağlıyor, biyolojik çeşitliliği koruyor.