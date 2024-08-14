Nesiller boyu kalıcı olmasını amaçladıkları bir çok projeye imza attıklarını vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, "Özellikle depremden sonra hasar gören bir eser. Şehrimiz adına Vakıflar Bölge Müdürlüğünün çalışmasına katkı sağlamak amacıyla iş birliği halinde destek verelim dedik. Hatırlanacağı üzere o mahallede, o bölgede daha önceki dönemlerde 15 mescidi restore etmiştik" ifadelerini kullandı. (Fotoğraf: İHA)