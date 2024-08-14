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        Haberler Gündem Güncel Kayseri'deki Tasmakıran Camii ile çeşmesi restore edilecek | Son dakika haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tasmakıran Camii ile çeşmesini restore edecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, Melikgazi ilçesinde bulunan Tasmakıran Camii ile çeşmesini restore edeceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 18:30 Güncelleme: 14.08.2024 - 18:30
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi ilçesinde bulunan Osmanlı dönemi eserlerinden Tasmakıran Camii ile çeşmesi Vakıflar Genel Müdürlüğü ile iş birliği halinde restore edilecek. (Fotoğraf: İHA)

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        AA'nın haberine göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, belediye olarak zengin mirasa sahip çıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. (Fotoğraf: İHA)

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        Nesiller boyu kalıcı olmasını amaçladıkları bir çok projeye imza attıklarını vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, "Özellikle depremden sonra hasar gören bir eser. Şehrimiz adına Vakıflar Bölge Müdürlüğünün çalışmasına katkı sağlamak amacıyla iş birliği halinde destek verelim dedik. Hatırlanacağı üzere o mahallede, o bölgede daha önceki dönemlerde 15 mescidi restore etmiştik" ifadelerini kullandı. (Fotoğraf: İHA)

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        (Fotoğraf: İHA)

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        (Fotoğraf: İHA)

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        (Fotoğraf: İHA)

        #yerel haberler
        #kayseri
        #melikgazi
        #tasmakıran camii ve çeşmesi
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