        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri haberleri: Tartıştığı taksiciyi bıçakla katletti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Tartıştığı taksiciyi bıçakla katletti!

        Kayseri'de, H.Ş. tarafından bıçakla ağır yaralanan taksici M.D., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan H.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 07:55 Güncelleme: 02.09.2025 - 07:55
        Tartıştığı taksiciyi bıçakla katletti!
        Kayseri'de olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi Doğu Garajı Kümeevleri’ndeki taksi durağında meydana geldi.

        TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

        DHA'daki habere göre taksi şoförü M.D. ile H.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        BIÇAKLA AĞIR YARALANDI

        Kavgada, H.Ş., taksi şoförü M.D.’yi bıçaklayarak, ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.D., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

        POLİS, ŞÜPHELİYİ ARIYOR

        Olayın ardından şüpheli ise kaçtı. M.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        #kayseri
        #Son dakika haberler
