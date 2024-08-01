Kayserispor'un eski kalecisi Lung'un 2,7 milyon TL'lik vergi borcu gazete ilanında !.

KAYSERİSPOR eski kaleci Silviu Lung'un 2,7 milyon TL vergi borcu olduğu ortaya çıktı. Yerel bir gazetede Özvatan Mal Müdürlüğü tarafından verilen resmi ilanda 'gelir vergisi', 'gecikme faizi' ve 'vergi ziyaı cezası' başlığı altında toplam 2,7 milyon TL vergi borcu olduğu belirtildi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a Romanya'nın Astra Giurgiu ekibinden 2017 yılında yaz transfer döneminde transfer olan Silviu Lung, 5 yıl sarı-kırmızılı takımın formasını giydi. 35 yaşındaki Romanyalı file bekçisi Lung hakkında yerel bir gazetede verilen resmi ilanda 2 milyon 735 bin TL vergi borcu olduğu ortaya çıktı. Özvatan Mal Müdürlüğü tarafından verilen resmi ilanda 'gelir vergisi', 'gecikme faizi' ve 'vergi ziyaı cezası' başlığı adı altında, şu ifadelere yer verildi: