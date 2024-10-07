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        Kayseri'de 'silahla yaralama' şüphelisi yakalandı

        KAYSERİ'nin Develi ilçesinde 'silahla yaralama' olayına karışan ve 13 suç kaydı bulunan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 11:07 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:10
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        Kayseri'de 'silahla yaralama' şüphelisi yakalandı
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        KAYSERİ'nin Develi ilçesinde 'silahla yaralama' olayına karışan ve 13 suç kaydı bulunan K.Y. (26), yakalandı.

        Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleşen 'silahla yaralama' olayının şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonla K.Y. ‘yi yakaladı. Şüphelinin 'Hırsızlık', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal, ithal veya ihraç etme’ ve ‘Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından toplam 13 suç kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli K.Y., polis merkezine götürüldü.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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