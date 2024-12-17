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        3'üncü katın balkonundan düşen kadın yaralandı

        KAYSERİ'de, 5 katlı binanın 3'üncü katındaki balkondan düşen B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 13:34 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:35
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        3'üncü katın balkonundan düşen kadın yaralandı
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        KAYSERİ'de, 5 katlı binanın 3'üncü katındaki balkondan düşen B.K. (25) adlı kadın, yaralandı.

        Olay, saat 11.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi 1846'ncı Sokak'taki 5 katlı binada meydana geldi. B.S. isimli kadın, henüz bilinmeyen nedenle 3'üncü kattaki balkondan beton zemine düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.K., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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