3'üncü katın balkonundan düşen kadın yaralandı

Olay, saat 11.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi 1846'ncı Sokak'taki 5 katlı binada meydana geldi. B.S. isimli kadın, henüz bilinmeyen nedenle 3'üncü kattaki balkondan beton zemine düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.K., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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