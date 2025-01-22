Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de babasının tüfekle yaraladığı 8 yaşındaki Demir, kurtarılamadı

        KAYSERİ'de, babası Volkan Koç tarafından tüfekle ağır yaralanan Demir Koç (8), 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 11:01 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de babasının tüfekle yaraladığı 8 yaşındaki Demir, kurtarılamadı
        ABONE OL

        KAYSERİ’de, babası Volkan Koç tarafından tüfekle ağır yaralanan Demir Koç (8), 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Volkan Koç'un ifadesinde, silahını temizlerken kaza sonucu oğlunu vurduğunu söylediği öğrenildi.

        Olay, 2 gün önce saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak’taki 14 katlı bir binanın 2’nci katında meydana geldi. 3 suç kaydı bulunan Volkan Koç, henüz bilinmeyen nedenle oğlu Demir Koç'u tüfekle ağır yaraladı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Demir Koç, Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Koç ise olaydan sonra kendisini eve kilitledi. Polis ekipleri, teslim olması için Volkan Koç'u ikna etmek amacıyla çalışma başlattı. Koç, ekiplerin 4 saat süren ikna çalışması sonucu, teslim oldu. Polis eşliğinde evden çıkarılan Volkan Koç gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Volkan Koç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Başından ağır yaralanan Demir Koç, tedavi gördüğü hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gece saatlerinde yaşamını yitiren Demir Koç'un cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.

        Diğer yandan Volkan Koç'un ifadesinde silahını temizlerken ateş aldığı ve kaza sonucu oğlunu vurduğunu söylediği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Oval Ofis'te neler değişti?
        Oval Ofis'te neler değişti?
        160 milyon lira çekildi, ev alındı
        160 milyon lira çekildi, ev alındı
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Trump'ın kararına rağmen göçmenler yola çıktı
        Trump'ın kararına rağmen göçmenler yola çıktı
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Kız çocuğu korumaya alındı! Dayı tutuklandı!
        Kız çocuğu korumaya alındı! Dayı tutuklandı!
        Musk'ın tartışmalı 'Nazi' selamına tepki
        Musk'ın tartışmalı 'Nazi' selamına tepki
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Kayserispor'un iç sahada yüzü gülmüyor
        Kayserispor'un iç sahada yüzü gülmüyor
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı
        Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı
        Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu tüfekle ağır yaralayan baba tutuklandı
        Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu tüfekle ağır yaralayan baba tutuklandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Nuri Yazanel Muaythai Şampiyonası, Kayseri'de sona erdi
        Nuri Yazanel Muaythai Şampiyonası, Kayseri'de sona erdi