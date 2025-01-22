Kayseri'de babasının tüfekle yaraladığı 8 yaşındaki Demir, kurtarılamadı

KAYSERİ’de, babası Volkan Koç tarafından tüfekle ağır yaralanan Demir Koç (8), 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Volkan Koç'un ifadesinde, silahını temizlerken kaza sonucu oğlunu vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, 2 gün önce saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak’taki 14 katlı bir binanın 2’nci katında meydana geldi. 3 suç kaydı bulunan Volkan Koç, henüz bilinmeyen nedenle oğlu Demir Koç'u tüfekle ağır yaraladı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Demir Koç, Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Koç ise olaydan sonra kendisini eve kilitledi. Polis ekipleri, teslim olması için Volkan Koç'u ikna etmek amacıyla çalışma başlattı. Koç, ekiplerin 4 saat süren ikna çalışması sonucu, teslim oldu. Polis eşliğinde evden çıkarılan Volkan Koç gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Volkan Koç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Başından ağır yaralanan Demir Koç, tedavi gördüğü hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gece saatlerinde yaşamını yitiren Demir Koç'un cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Diğer yandan Volkan Koç'un ifadesinde silahını temizlerken ateş aldığı ve kaza sonucu oğlunu vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.