Kayseri'de kar yağışı

Kayseri'de 3 gün önce başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Kentte, 22 mahalle yolu ve Pınarbaşı-Malatya, Pınarbaşı-Gürün yolu ulaşıma kapandı. Kentin çeşitli noktalarında belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

KAYSERİ'de 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle Pınarbaşı-Malatya ve Pınarbaşı-Gürün kara yolu ile 22 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

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