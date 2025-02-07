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        Kayseri'de kar yağışı

        KAYSERİ'de 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle Pınarbaşı-Malatya ve Pınarbaşı-Gürün kara yolu ile 22 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:38 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:40
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        Kayseri'de kar yağışı
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        KAYSERİ'de 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle Pınarbaşı-Malatya ve Pınarbaşı-Gürün kara yolu ile 22 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Kayseri'de 3 gün önce başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Kentte, 22 mahalle yolu ve Pınarbaşı-Malatya, Pınarbaşı-Gürün yolu ulaşıma kapandı. Kentin çeşitli noktalarında belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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