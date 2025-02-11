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        Kayseri'de kar yağışı

        KAYSERİ'dekar yağışı etkili oldu, kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:18 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:20
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        Kayseri'de kar yağışı
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        KAYSERİ'dekar yağışı etkili oldu, kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı.

        Kayseri'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. Havanın eksi derecelerde seyrettiği şehirde, belediye ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Kara yolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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