Kayseri'de kar yağışı

Kayseri'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. Havanın eksi derecelerde seyrettiği şehirde, belediye ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Kara yolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.

KAYSERİ'dekar yağışı etkili oldu, kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı.

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