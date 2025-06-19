Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Şanlıurfa'daki 2 ölümlü kavganın dosyası Kayseri'ye gönderildi

        ŞANLIURFA'dahusumetli iki grup arasında çıkan kavgada Halil Deveci (43) ile akrabası Muhammed Deveci'nin (14) ölümüne ilişkin 7'si tutuklu 10 sanıklı davanın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 13:12 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'daki 2 ölümlü kavganın dosyası Kayseri'ye gönderildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞANLIURFA'dahusumetli iki grup arasında çıkan kavgada Halil Deveci (43) ile akrabası Muhammed Deveci'nin (14) ölümüne ilişkin 7'si tutuklu 10 sanıklı davanın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye gönderildi.

        Olay, geçen yıl 6 Nisan'da akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'ndeki Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak meselesi yüzünden husumetli olan iki grup arasında otobüs firması yazıhanesinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede döner bıçağı, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda, Halil Deveci hayatını kaybetti. Olaya müdahale eden 2 polis memurunun da aralarında olduğu 10 kişi yaralandı. İhbarla otogara sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek ayırdı. Yaralılar ise ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammed Deveci de olaydan 1 gün sonra hayatını kaybetti. Diğer yandan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

        10 SANIK HAKKINDA İDDİANAME

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede; aralarında müşteki sanıkların da olduğu 7'si tutuklu 10 sanık hakkında 'Kasten adam öldürme', 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' ve 'Suçluyu kayırma' suçundan dava açıldı.

        DURUŞMA KAYSERİ'DE GÖRÜLECEK

        Dosyanın geldiği Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıp, davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir şehre nakledilmesini istedi. Başsavcılık tarafından Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'ne yazılan müzekkere yazısı sonrası dosyanın güvenlik nedeniyle Kayseri'de görülmesine karar verildi. Kararın ardından Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Sanıklar, ileriki günlerde Kayseri'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Belediye düzenlemesi TBMM'den geçti
        Belediye düzenlemesi TBMM'den geçti
        G.Saray'dan Osimhen ve Çalhanoğlu açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen ve Çalhanoğlu açıklaması!
        Ekim Apartmanında 42 kişi ölmüştü! Müteahhitlere ceza yağdı!
        Ekim Apartmanında 42 kişi ölmüştü! Müteahhitlere ceza yağdı!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım Cimbom'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım Cimbom'a!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        “Bir saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmakta"
        “Bir saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmakta"
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları

        Benzer Haberler

        Talas Belediyesi, ilçedeki öğretmenler için tarihi ve turistik gezi düzenle...
        Talas Belediyesi, ilçedeki öğretmenler için tarihi ve turistik gezi düzenle...
        Kayseri'de parklar güvenlik kameralarıyla daha güvenli hale getiriyor
        Kayseri'de parklar güvenlik kameralarıyla daha güvenli hale getiriyor
        Kayseri'deki Tasmakıran Camisi'nde restorasyon çalışması başladı
        Kayseri'deki Tasmakıran Camisi'nde restorasyon çalışması başladı
        6 yıldır felçli babasına bakıyor
        6 yıldır felçli babasına bakıyor
        Melikgazi Belediyesi, 3 gecekondunun yıkımını yaptı
        Melikgazi Belediyesi, 3 gecekondunun yıkımını yaptı
        Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın'dan transfer açıklaması:
        Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın'dan transfer açıklaması: