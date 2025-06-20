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        Bakan Tunç: İnsan kaynağımızın güçlü olması lazım (3)

        VALİLİKVE BELEDİYE ZİYARETLERİAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nun ardından Kayseri Valiliği'ni ve sonra Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 18:21 Güncelleme: 20.06.2025 - 18:25
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        Bakan Tunç: İnsan kaynağımızın güçlü olması lazım (3)
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        VALİLİKVE BELEDİYE ZİYARETLERİ

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kayseri Ticaret Odası’nda düzenlenen 'Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu’nun ardından Kayseri Valiliği'ni ve sonra Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür eden Bakan Tunç, "Bugün Kayseri'mizde olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu vesilesiyle Kayseri'deyiz. Sempozyum devam ediyor. Biz açılış programlarını gerçekleştirdik. Özellikle iş dünyasının güçlü olduğu, sanayinin, ticaretin önder şehirlerinden birisi Kayseri'miz. Daha önce Kocaeli, İstanbul ve Adana'da yapmıştık. 4'üncüsünü de Kayseri'de gerçekleştiriyoruz. Akademisyenleri getirdik Kayseri'ye. Yüksek yargı mensuplarımızı davet ettik. İş insanlarımız da şu anda sempozyumda, özellikle ticaret alanında, ticaret hukuku ile ilgili olarak ara buluculuk ve tahkim gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile ilgili sunumlarını gerçekleştiriyorlar. Kayseri bu iş için uygun bir zemin. Kayseri'mizdeki AK belediyecilik örneği, Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyecilik geleneğinin burada devam ettiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

        Bakan Tunç, Kayseri Adliyesi ve Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne de ziyaretler gerçekleştirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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