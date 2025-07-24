Çocuklardan camilerin 30 yıldır gönüllü temizliğini yapan Dursun Kaçan'a çiçekli ve alkışlı karşılama

KAYSERİ’de 30 yıldır gönüllü olarak kentteki camilerin temizliğin yapan Dursun Kaçan (68), Aydınlıkevler Camii’nde yaz Kur’an kursunda çocuklar tarafından camide çiçekler ve alkışlarla karşılandı. Kaçan, “Çocuklar temiz şekilde Kur’an kursuna gelsin, cemaat de temiz şekilde namaz kılsın istiyorum. Camileri kendi evim gibi temizlemek istiyorum" dedi.

Kentte yaşayan Dursun Kaçan, 30 yıldır kentin farklı noktalarındaki 6 caminin gönüllü bakım ve temizliğini yapıyor. Temizlik için geldiği camide Kaçan, Melikgazi Müftülüğü’ne bağlı Aydınlıkevler Camii’nde yaz Kur’an kursundaki çocuklar ve cami imamı Ömer Çekiç tarafından alkışlar ve çiçeklerle karşılandı. Camide çocukların alkışlı koridorundan geçen Dursun Kaçan, duygusal anlar yaşadı.

‘TEMİZ ŞEKİLDE NAMAZ KILSINLAR İSTİYORUM’

Camiye geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında çok duygulandığını belirten Kaçan, “Hocam çocukları çok güzel yetiştirmiş. Allah ondan razı olsun. Çok duygulandım. 30 yıldır camileri gönüllü temizliyorum. Çocuklar temiz şekilde Kur’an kursuna gelsin, cemaat de temiz şekilde namaz kılsın istiyorum. Böyle bir karşılama beni çok duygulandırdı. Allah hepsinden razı olsun. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Ben tüm çocukları çok seviyorum. Yaptıkları karşılama sonrası çok duygulandım. Çok memnun oldum. Allah rızası amacıyla 5-6 tane caminin temizliğini yapıyorum. Camileri kendi evim gibi temizlemek istiyorum” diye konuştu.

‘KENDİ EVİNİ TEMİZLER GİBİ HASSAS DAVRANIYOR’ İmam Ömer Çekiç ise “Camimizde dini eğitim veriyoruz. 52 hafta boyunca eğitim veriyoruz. Çocuklarımızın sokaklarda yok olmaması için onların elinden tutmaya çalışıyoruz. Hamdolsun çocuklara camiyi çok sevdirdik. 400 gençle ilgileniyoruz. Bu işi canı gönülden severek yapıyoruz. Burada bir aile olduk. Bizim görevimiz çocukların gönlüne girebilmek, onları kazanabilmek. Bizlere destek olan İl Müftülüğümüze ve Melikgazi İlçe Müftülüğüme teşekkür ediyorum. Amcamız gönüllü olarak camimizi temizliyor. Biz de çocuklarla bir araya gelerek amcamıza bir vefa örneği göstermek istedik. Amcamız gerçekten bundan daha fazlasını hak eden bir insan. İhlası ve samimiyeti ile bizlere örnek bir kişiliktir. Amcamız için bizim yaptığım az, o daha fazlasını hak ediyor. Camimizi gönüllü olarak temizliyor. Çocuklarımız daha temiz ortamda, daha hijyenik ortamda okusunlar, camimiz cemaati de daha temiz ve hijyenik bir ortamda namaz kılsın amacıyla bu hizmeti veriyor. Kendi evini temizler gibi de hassas davranıyor. Allah razı olsun. Biz amcamızı çok seviyoruz. Onu başımızın üstünde tutmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.