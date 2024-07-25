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        Kayseri'de elektrikli motosikletin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde elektrikli motosikletin çarpması sonucu yaralanan 76 yaşındaki kadın tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 15:06 Güncelleme: 25.07.2024 - 15:06
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        Kayseri'de elektrikli motosikletin çarptığı yaşlı kadın yaralandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde elektrikli motosikletin çarpması sonucu yaralanan 76 yaşındaki kadın tedavi altına alındı.

        M.H.C. yönetimindeki elektrikli motosiklet, Keykubat Mahallesi İsmail Erez Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen K.B'ye çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Başına aldığı darbe nedeniyle ağır yaralanan yaşlı kadın, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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