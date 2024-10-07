Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Ciridin "Ak saçlı dedesi" at üstünde rakiplerine kök söktürüyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Erzurum Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü'nün 50 yaşındaki sporcusu Mehmet Zeki Adede, at üstünde gençlere taş çıkartıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 11:07 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ciridin "Ak saçlı dedesi" at üstünde rakiplerine kök söktürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERGÜN HAKTANIYAN - Erzurum Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü'nün 50 yaşındaki sporcusu Mehmet Zeki Adede, at üstünde gençlere taş çıkartıyor.

        Ata sporu ciride 19 yıl önce başlayan Adede'nin, vazgeçmediği atlı cirit zamanla tutkusu haline geldi.

        Adede, "Edizhan Bey" ismini verdiği atıyla katıldığı birçok organizasyonda takım olarak başarı elde etti.

        Atını dört nala sahaya süren sporcuların arasında mücadelesiyle ön plana çıkan Adede, yaş olarak kendisinden küçük ciritçilerle kıyasıya mücadele ediyor.

        Yeteneğini ve tecrübesini at üstünde birleştiren, birbirinden zor hareketleri korkusuzca sergileyen Adede, tecrübesiyle cirit meydanında rakiplerine adeta kök söktürüyor.

        Mehmet Zeki Adede, AA muhabirine, Atatürk Üniversitesinde işçi olarak çalıştığını, Atlı Cirit 1. Ligi Kırmızı Grup müsabakaları için Kayseri'ye geldiğini söyledi.

        Ciride 19 yıl önce başladığını anlatan Adede, diğer spor branşlarının kendisine artık haz vermediğini ve sıradan bir spor gibi gördüğünü aktardı.

        At üstünde olmanın ayrı bir duygu olduğunu dile getiren Adede, "Atın sevgisi başka, adrenalini çok yüksek. Her pozisyon adrenalin ve güzel. Sporda bağışlamanın olduğu tek branş cirit. Futbolda gol atmasan olur mu? Olmuyor ama ben bağışladığım zaman ödüllendiriliyorum." dedi.

        - "Atı tanıdıktan sonra bırak kahveyi, gezmeyi bile bıraktım"

        Adede, saçlarının beyazlığından dolayı "Ak saçlı dede" diye lakap takıldığını, ciritle tanıştıktan sonra kötü alışkanlıklarını bıraktığını belirterek, "Gençlere de buradan duyurayım. Ben 18-19 yaşında kahve köşelerinden çıkmazdım. Atı tanıdıktan sonra bırak kahveyi, gezmeyi bile bıraktım. Tatili bile bıraktım. Onun için gençler, bırakın kahveleri atlara gelin. Bunlar başka bir hayvan. Vallahi ata bindiğin zaman bir şey hissetmiyorsun. 18 yaşında gençsin. Her spor dalında kazandığın zaman her şey senin. Kaybettiğin zaman üzülüyorsun." diye konuştu.

        Genç takım arkadaşlarının yaşından dolayı kaptan olarak kendisini seçtiklerini anlatan Adede, 10 numaralı formayı giydiğini, bu rakamın uğurlu geldiğini dile getirdi.

        Adede, oğluyla aynı takımda yer aldığını ve yan yana mücadele ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        7 Ekim'den bu yana ABD'den İsrail'e dev yardım
        7 Ekim'den bu yana ABD'den İsrail'e dev yardım
        İş makinesiyle kavgaya girdi! Nedeni: Ceviz!
        İş makinesiyle kavgaya girdi! Nedeni: Ceviz!
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Husumetlileri aracının önünü kesip çekiçle saldırdı!
        Husumetlileri aracının önünü kesip çekiçle saldırdı!
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çocuğun önünde 'uzaklaştırma' kararına rağmen!
        Çocuğun önünde 'uzaklaştırma' kararına rağmen!
        Icardi kayıp!
        Icardi kayıp!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Firari hükümlünün yakınları taş ve sopa ile saldırdı! Polis vurarak yakaladı!
        Firari hükümlünün yakınları taş ve sopa ile saldırdı! Polis vurarak yakaladı!
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        İş başvurusuna 48 yıl sonra haber geldi
        İş başvurusuna 48 yıl sonra haber geldi
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Altın zirveden düştü, petrol geriledi
        Altın zirveden düştü, petrol geriledi
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Düşük ÖTV'li G Serisi Türkiye'ye geldi
        Düşük ÖTV'li G Serisi Türkiye'ye geldi

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 'silahla yaralama' şüphelisi yakalandı
        Kayseri'de 'silahla yaralama' şüphelisi yakalandı
        Kendini ve dost hava aracını koruyabilen İHA projesi ile TEKNOFEST'te 4'ünc...
        Kendini ve dost hava aracını koruyabilen İHA projesi ile TEKNOFEST'te 4'ünc...
        Kayseri'de 100 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
        Kayseri'de 100 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
        Kayseri'de, Atlı Cirit 1'inci Ligi müsabakaları tamamlandı
        Kayseri'de, Atlı Cirit 1'inci Ligi müsabakaları tamamlandı
        Kayseri'de drift yapan sürücüye 32 bin 923 lira ceza kesildi
        Kayseri'de drift yapan sürücüye 32 bin 923 lira ceza kesildi
        Kayseri'de drift atan sürücüye 32 bin TL ceza
        Kayseri'de drift atan sürücüye 32 bin TL ceza