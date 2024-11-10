Hacılar Belediyesinden "10 Kasım" konseri

Şef Samet Mutugan yönetimindeki İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Anadolu'nun Sesi Türk Halk Müziği Korosunun seslendirdiği şarkı ve türkülere katılımcılar da eşlik etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Atatürk’ün sevdiği eserler seslendirildi.

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