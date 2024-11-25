Kar yağışı nedeniyle kapanan Kayseri-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

Olumsuz bir durum yaşanmaması için ekiplerin tuzlama ve yol temizleme çalışmaları da sürüyor.

Karayolları yetkilileri, sürücülere buzlanma ve tipi nedeniyle sıkıntı yaşamamaları için tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün ulaşıma kapanan Kayseri-Sivas kara yolunda çalışmaların tamamlanmasının ardından kontrollü olarak araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

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