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        Kar yağışı nedeniyle kapanan Kayseri-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

        Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Sivas kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 21:35 Güncelleme: 25.11.2024 - 21:35
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        Kar yağışı nedeniyle kapanan Kayseri-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı
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        Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Sivas kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

        Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün ulaşıma kapanan Kayseri-Sivas kara yolunda çalışmaların tamamlanmasının ardından kontrollü olarak araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

        Karayolları yetkilileri, sürücülere buzlanma ve tipi nedeniyle sıkıntı yaşamamaları için tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Olumsuz bir durum yaşanmaması için ekiplerin tuzlama ve yol temizleme çalışmaları da sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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