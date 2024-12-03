ERÜ'de görevli profesörün projesine Avrupa'dan 2 milyon avro destek

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Serdar Önses'in "DNA Encoded Omniphobicity" projesi, Avrupa Araştırma Konseyinden (ERC) 2 milyon avro destek almaya hak kazandı.

ERÜ Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERNAM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Önses'in "DNA Encoded Omniphobicity" isimli projesi, ERÜ Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıyla basına tanıtıldı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, bu desteğin hem ERÜ hem de Türkiye açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Avrupa Araştırma Konseyinin dünyada az sayıda nitelikli projeleri değerlendirme sürecinden geçirdiğine dikkati çeken Altun, "Bu süreçler çok kolay süreçler değil. Önce projenizle başvuruyorsunuz, sonrasında ikinci aşamaya geçiyorsunuz. İkinci aşama çok önemli bir mülakat sürecini kapsamaktadır. Bu süreci tamamladığınızda başarılı olup olmayacağına, bu projenin gerçekten bir eser olarak ortaya konulup konulmadığına karar veriliyor." dedi.