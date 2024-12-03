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        ERÜ'de görevli profesörün projesine Avrupa'dan 2 milyon avro destek

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Serdar Önses'in "DNA Encoded Omniphobicity" projesi, Avrupa Araştırma Konseyinden (ERC) 2 milyon avro destek almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 17:22 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:29
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        ERÜ'de görevli profesörün projesine Avrupa'dan 2 milyon avro destek
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Serdar Önses'in "DNA Encoded Omniphobicity" projesi, Avrupa Araştırma Konseyinden (ERC) 2 milyon avro destek almaya hak kazandı.

        ERÜ Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERNAM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Önses'in "DNA Encoded Omniphobicity" isimli projesi, ERÜ Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıyla basına tanıtıldı.

        ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, bu desteğin hem ERÜ hem de Türkiye açısından çok önemli olduğunu söyledi.

        Avrupa Araştırma Konseyinin dünyada az sayıda nitelikli projeleri değerlendirme sürecinden geçirdiğine dikkati çeken Altun, "Bu süreçler çok kolay süreçler değil. Önce projenizle başvuruyorsunuz, sonrasında ikinci aşamaya geçiyorsunuz. İkinci aşama çok önemli bir mülakat sürecini kapsamaktadır. Bu süreci tamamladığınızda başarılı olup olmayacağına, bu projenin gerçekten bir eser olarak ortaya konulup konulmadığına karar veriliyor." dedi.

        2024 yılında Türkiye'den bu desteği almaya hak kazanan tek üniversite olduklarını dile getiren Altun, "Erciyes Üniversitesi olarak bu projeyi alan üçüncü devlet üniversitesi unvanına kavuştuk. Bu, bizim için son derece önemli ve stratejik bir değere sahip. Bundan sonraki süreçlerde bunun bir alışkanlık haline gelmesi, sürdürülebilir olması bizim için son derece önemli." diye konuştu.

        Prof. Dr. Mustafa Serdar Önses de bu projeyle canlıların genetik bilgi taşıyıcısı olan DNA'yı kullanarak birtakım yüzeyler elde etmeyi ve yüzeyin sapma özelliklerini kontrol etmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Önses, "Bir nevi akıllı, yaşayan organizmalara benzer şekilde yüzeyler elde etmek istiyoruz. Eğer proje başarıyla sonuçlanırsa bir çığır açma potansiyeli var. Birçok alanda bu yaklaşımın kullanılabileceğini düşünüyoruz ki panel raporunun da bunun hakkını teslim ettiğini söyleyebilirim. Birçok alanda ilk planda öngördüğümüz üzere birtakım şifrelenmiş yüzeyler adını verdiğimiz akıllı kaplamalar, birtakım sensör teknolojileri, tıbbi teşhiste birtakım teknolojilerde kullanılabileceğini düşünüyoruz ama bu yaklaşımı, böyle bir keşfi başarabilirsek proje kapsamında belki şu an öngöremediğimiz birçok alanda da uygulanabileceğini düşünüyoruz. Hem temel hem uygulama olarak birçok değeri olacağını düşünüyoruz." dedi.

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