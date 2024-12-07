Hacılar'da "Ailece sabah namazında buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Camii Kebir'de düzenlenen "Ailece sabah namazında buluşuyoruz" etkinliğine katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Özdoğan, vatandaşlar ile bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Nasrullahzade Camii İmam Hatibi hafız Mustafa Gökçen, sabah namazını kıldırdı.

Namazın ardından zikir ve ilahi dinletileri yapıldı. Emekli vaiz Mehmet Bektaş ise programda yaptığı sohbette ailelere manevi değerlerini güçlendirmeye yönelik mesajlar verdi. Burada konuşan Başkan Özdoğan, etkinliğin düzenli olarak her ayın ilk cumartesi günü yapılacağını, bu tür organizasyonların manevi değerleri pekiştirdiğini belirtti.