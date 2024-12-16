Sarıoğlan'da yerli ürünler sergisi açıldı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısı ile sergi açıldı.

Merkez Fatih İlkokulu'nda açılan sergide öğrenci, öğretmen ve veli işbirliği ile günümüzde kullanılan yerli ürünler ve yöreye özgü eşyalar sergilendi.

Ayrıca okul koridorunda bulunan panoda İHA, SİHA, TOGG gibi yerli ve milli teknolojik ürünlerin görselleri paylaşıldı.