Kayseri'de, sürücüsünün drift için Erciyes'e çıktığı cip kayak pistinde kara saplandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve aracı kurtarmak için çekici sevk edildi.

Kendi çabalarıyla aracı bulunduğu yerden çıkartamayan F.E. ve arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İddiaya göre, arkadaşlarıyla Erciyes Kayak Merkezi'ne drift atmak için giden F.E'nin kullandığı 38 NR 556 plakalı cip Tekir Kapı'da bulunan pistte kara saplandı.

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