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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 16:05 Güncelleme: 12.01.2025 - 16:05
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:KadirHas Kongre Merkezi

        Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Cemil Uygül, Almina Kocabaş

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 25, Doğa Adıcan 4, Gonca Karataş 5, Meltem Avcı, Powers 14, Diallo 12, Fall 14, Hatice Sönmez 17

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Sude Yılmaz, Vanloo 28, Gökşen Fitik 7, Zandalasini 14, Fraser 10, Li 13, Holingsvorth 9, Meltem Yıldızhan 8, Ayşe Cora 3, Ayşegül Günay Aladağ

        1. Periyot: 25-22

        Devre: 42-38

        3. Periyot: 61-69

        5 faulle çıkan: 38.53 Powers (Melikgazi Kayseri Basketbol)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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