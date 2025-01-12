ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:KadirHas Kongre Merkezi
Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Cemil Uygül, Almina Kocabaş
Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 25, Doğa Adıcan 4, Gonca Karataş 5, Meltem Avcı, Powers 14, Diallo 12, Fall 14, Hatice Sönmez 17
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Sude Yılmaz, Vanloo 28, Gökşen Fitik 7, Zandalasini 14, Fraser 10, Li 13, Holingsvorth 9, Meltem Yıldızhan 8, Ayşe Cora 3, Ayşegül Günay Aladağ
1. Periyot: 25-22
Devre: 42-38
3. Periyot: 61-69
5 faulle çıkan: 38.53 Powers (Melikgazi Kayseri Basketbol)
KAYSERİ
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