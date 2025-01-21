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        Kayseri'de 120 konuttan oluşan Yatay Mimari Proje'nin temeli atıldı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 120 konuttan oluşan Yatay Mimari Projesi için temel atma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 15:14 Güncelleme: 21.01.2025 - 15:17
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        Kayseri'de 120 konuttan oluşan Yatay Mimari Proje'nin temeli atıldı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 120 konuttan oluşan Yatay Mimari Projesi için temel atma töreni düzenlendi.

        Altınoluk Mahallesi'nde düzenlenen törene AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve vatandaşlar katıldı.

        Programda konuşan Palancıoğlu, Melikgazi'de 10 katı geçen yapılaşmanın olmayacağını söyledi.

        Palancıoğlu, 45 bin metrekare alanda farklı bir uygulama yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Melikgazi'de inşaat alanından taviz vermemek şartıyla 15 katlı değil, 10 katta kullanabilecek şekilde düzenleme yaptık. Bundan sonra Melikgazi'de teknik gerekçeler sunmadıkça 10 katın üstüne çıkmak mümkün olmayacak. 1 Ocak'tan itibaren geçerlilik başladı. Bununla ilgili de güzel karar almış olduk. 45 bin metrekarelik alanımızda farklı bir uygulama yapalım müteahhit ve arsa sahiplerine örnek olalım dedik. Burada 120 bahçeli ev yapıyoruz. Her bir blok 4 bahçeli evden oluşmak üzere 30 blokluk toplam 120 bahçeli ev olacak. Sosyal tesisimiz de olacak. Aynı zamanda çevreci olsun ve güneş enerjisi kullanılsın dedik. Elektrik enerjisini buradan alacaklar."

        Yapılan duanın ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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