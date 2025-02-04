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        Kayserispor'da takım arkadaşı Cardoso'ya fiziksel müdahalede bulunan Bahoken affedildi

        Net Global Sivasspor karşılaşmasında takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya fiziksel müdahalede bulunan ve sonrasında kadro dışı bırakılan Bellona Kayserisporlu oyuncu Stephane Bahoken affedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 21:38 Güncelleme: 04.02.2025 - 21:38
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        Kayserispor'da takım arkadaşı Cardoso'ya fiziksel müdahalede bulunan Bahoken affedildi
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        Net Global Sivasspor karşılaşmasında takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya fiziksel müdahalede bulunan ve sonrasında kadro dışı bırakılan Bellona Kayserisporlu oyuncu Stephane Bahoken affedildi.

        Bellona Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Net Global Sivasspor karşılaşmasında takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya fiziksel müdahalede bulunan ve sonrasında kadro dışı bırakılan Stephane Bahoken'in affedildiği belirtildi.

        Stephane Bahoken'in takım arkadaşı Miguel Cardoso ile ailesi, takım arkadaşları, yönetim kurulu ve camiadan özür dilediği belirtilen açıklamada, "Sportif direktörümüz ve teknik direktörümüzün raporları sonrasında, başkanımız ve yönetim kurulumuz, kesilecek para cezası baki kalarak, oyuncumuzun affedilerek takıma dönmesine karar vermiştir." ifadesine yer verildi.

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