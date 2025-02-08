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        Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle 38 mahalle yolu ulaşıma kapandı

        Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle 38 kırsal mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 14:15 Güncelleme: 08.02.2025 - 15:02
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        Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle 38 mahalle yolu ulaşıma kapandı
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        Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle 38 kırsal mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, kırsal alandaki sorumluluk bölgesinde bulunan toplam 3 bin 477 kilometre uzunluğundaki 598 kırsal mahalle yolunda, kış şartlarıyla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.

        Ekipler, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Akkışla'da 3, Bünyan'da 22, Develi'de 22, Felahiye'de 9, Hacılar'da 3, İncesu'da 5, Kocasinan'da 20, Özvatan'da 8, Pınarbaşı'da 52, Sarıoğlan'da 13, Sarız'da 28, Talas'ta 4, Tomarza'da 12, Yahyalı'da 15 ve Yeşilhisar ilçesinde 7 olmak üzere toplam 1784 kilometrelik yol ağında 223 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

        Tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan Pınarbaşı'da 15, Sarız'da 20 ve Yeşilhisar'da ise 3 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

        Öte yandan, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de ana arterlerde, cadde ve sokaklarda kar küreme, yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

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