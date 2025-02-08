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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 18:12 Güncelleme: 08.02.2025 - 18:12
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:RHGEnertürk Enerji

        Hakemler: Çağdaş Altay, Anıl Usta, Emrah Ünal

        Bellona Kayserispor: Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman (Dk. 46 Attamah), Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Karimi (Dk. 85. Hosseini), Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso (Dk. 89 Nurettin Korkmaz), Bourabia (Dk. 77 Ackah), Mane (Dk. 77 Ramazan Civelek), Nazon

        TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün (Dk. 83 Keyta), Bazoer, Boranijasevic (Dk. 46 Prip), Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Dk. 61 Boateng), Tunahan Taşcı (Dk. 61 Umut Nayir), Aleksic, Yusuf Erdoğan (Dk. 61 Ndao), Kramer

        Goller: Dk. 14 ve Dk. 55 Nazon, Dk. 23 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 45+1 Aleksic, Dk. 69 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)

        Kırmızı kart: 90+1 Boateng (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 5 Boranijasevic, Dk. 21 Adil Demirbağ, Dk. 52 Tunahan Taşcı (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45+1 Arif Kocaman, Dk. 52 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 70 Cardoso (Bellona Kayserispor)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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