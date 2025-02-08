Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Çağdaş Altay, Anıl Usta, Emrah Ünal
Bellona Kayserispor: Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman (Dk. 46 Attamah), Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Karimi (Dk. 85. Hosseini), Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso (Dk. 89 Nurettin Korkmaz), Bourabia (Dk. 77 Ackah), Mane (Dk. 77 Ramazan Civelek), Nazon
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün (Dk. 83 Keyta), Bazoer, Boranijasevic (Dk. 46 Prip), Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Dk. 61 Boateng), Tunahan Taşcı (Dk. 61 Umut Nayir), Aleksic, Yusuf Erdoğan (Dk. 61 Ndao), Kramer
Goller: Dk. 14 ve Dk. 55 Nazon, Dk. 23 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 45+1 Aleksic, Dk. 69 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)
Kırmızı kart: 90+1 Boateng (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Boranijasevic, Dk. 21 Adil Demirbağ, Dk. 52 Tunahan Taşcı (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45+1 Arif Kocaman, Dk. 52 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 70 Cardoso (Bellona Kayserispor)
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