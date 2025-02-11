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        Kayseri OSB'de "Organize Taksi" hizmet vermeye başladı

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) "Organize Taksi", sanayicilere ve çalışanlara hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:29 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:29
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        Kayseri OSB'de "Organize Taksi" hizmet vermeye başladı
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) "Organize Taksi", sanayicilere ve çalışanlara hizmet vermeye başladı.

        OSB'den yapılan açıklamaya göre, Organize Taksi durağı sahipleri Sedat Solmaz, Halit Sanciş, Mustafa Akbulut ve Mustafa Özkılıç verilen desteklerden dolayı Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

        Kayseri OSB'de taksi durağı kurulması konusuna ilişkin açıklamada bulunan Yalçın, bölge genelinde sanayicilerin ve çalışanların ihtiyaç duyduğu taksi hizmetinin kolaylıkla sağlanması için adım attıklarını belirtti.

        Taksi durağı kurulması için Kayseri Büyükşehir Belediyesine başvuruların gerçekleştirildiğini ve yapılan kontroller sonrasında gerekli izinlerin alındığını anlatan Yalçın, "Bu durağın açılmasında ve yer temini noktasında yönetim olarak üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra da ihtiyaç olması durumunda yeni katkılar vermeye gayret edeceğiz. Bölgemizdeki önemli bir açığı kapatacak olan Organize Taksi durağının sanayicilerimiz ve bölge çalışanlarımız başta olmak üzere şehrimize hayırlı uğurlu olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

        Organize Taksi durağı sahiplerinden Sedat Solmaz da Yalçın’a misafirperverlikleri ve ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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